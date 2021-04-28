تشيلسي يفرض التعادل على ريال مدريد في أبطال أوروبا

أنتهت أولى مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي بالتعادل بهدف لمثله على ملعب ألفريدو دي ستيفانو .

وتقدم تشيلسي قبل إنقضاء ربع الساعة عبر الأمريكي كريستيان بوليسيتش بعد مجهود فردي، ليصبح أول لاعب أميريكي يسجل في المربع الذهبي لدوري الأبطال، وعدل الهداف كريم بنزيما النتيجة في الدقيقة التاسعة والعشرين بطريقة رائعة ليسجل النجم الفرنسي هدفه الحادي والسبعين في البطولة الأوروبية الكبرى .

وستقام مباراة الإياب في الخامس من مايو المقبل على ملعب ستامفورد بريدج حيث يكفي تشيلسي التعادل بدون أهداف فيما يكفي الريال الفوز بأي نتيجة أول التعادل بأكثر من هدف .

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