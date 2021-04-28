اخبار الرياضة

تغيير نظام بطولة ويمبلدون المفتوحة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال نادي عموم إنجلترا للتنس بأن بطولة ويمبلدون المفتوحة ستجرى على مدار أسبوعين فقط اعتباراً من عام ألفين وأثنين وعشرين مع إقامة المباريات يوم الأحد الذي يعتبر إجازة تقليدية في البطولة التي تلعب على الأراضي العشبية .

وذكر رئيس نادي عموم إنجلترا للتنس إيان هيويت بأنه وبالتزامن مع الذكرى المئوية لإنشاء الملعب الرئيسي في ويمبيلدون سيكون يوم الأحد الذي يتوسط البطولة جزءاً دائماً منها مما يحول البطولة إلى أربعة عشر يوماً متواصلة، ويجري منظمو البطولة دائماً بعد أعمال الصيانة البسيطة لإعادة الملاعب إلى حالتها وجاهزيتها قبل لعب الأدوار المتقدمة في البطولة لفئتي الرجال والسيدات .

ويسعى منظمو البطولة التي تعد من بين بطولات الغراند سلان لإقامة المباريات يومياً إلا في حالة الطقس السئ وذلك للإسراع بإقامة المباريات مثلما حدث في عدة سنوات سابقة أخرها ألفين وستة عشر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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