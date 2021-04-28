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الشلماني يلتقي انفانتينو على هامش قرعة البطولة العربية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني رفقة الأمين العام عبدالناصر الصويعي برئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو في قطر على هامش مراسم قرعة بطولة العربية للمنتخبات.

وتم خلال هذا الاجتماع دعوة رئيس الاتحاد الدولي لزيارة ليبيا في الفترة القادمة للوقوف على وضعية كرة القدم في البلاد.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن رئيس الاتحاد الدولي قد أكد دعمه لاتحاد الكرة المنتخب مؤخرا.

وأوقعت قرعة البطولة العربية المنتخب الوطني في مواجهة المنتخب السوداني في الدور التمهيدي الذي سيقام في شهر ديسمبر القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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