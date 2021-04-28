الأهلي بنغازي يلتقي اسطيف الجزائري في ختام مجموعات الكونفدرالية

في جولة الحسم لمجموعات الكونفدرالية يحل ممثل ليبيا النادي الأهلي بنغازي ضيفا على وفاق اسطيف الجزائري لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

الأهلي وصيف المجموعة برصيد سبعة نقاط سيكون مطالبا بتحقيق الفوز والنقاط الثلاث حتى لايدخل في حسابات التأهل المعقدة أمام فريق لن يتخلى بدوره عن حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي بعد نتائجه الإيجابية في الجولتين الماضيتين.

وعلى غرار مباراته أمام اسطيف الجزائري سينتظر الأهلي نتيجة تخدمه من مواجهة فريقي أورلاندو الجنوب أفريقي وانيمبا النيجيري.

حسابات مجموعة الأهلي معقدة فالجميع لديه حظوظ في التأهل ولكي يبتعد ممثل ليبيا عن ذلك فيبنغي عليه تحقيق الفوز وتكراره على حساب الفريق الجزائري مثلما فعل في مباراة الذهاب.

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