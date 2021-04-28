رئيس الاتحاد العام لكرة القدم “الشلماني” يناقش في الدوحة مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو آفاق التعاون

طرابلس 28 أبريل 2021 ( وال ) – عقد رئيس الإتحاد العام لكرة القدم ” عبد الحكيم الشلماني ” اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” جياني إنفانتينو ” بحضور الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم ” عبد الناصر الصويعي ” و” هاشم محمد سعد الله ” عضو مجلس إدارة الإتحاد وذلك على هامش المشاركة في قرعة كأس العرب FIFA ، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي ” وتطوير كرة القدم الليبية ” كما تم دعوة رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم لزيارة ليبيا خلال الفترة القادمة.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن رئيس الاتحاد الدولي قد أكد دعمه لاتحاد الكرة المنتخب . (وال- طرابلس)

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