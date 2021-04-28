سان جيرمان يستضيف السيتي في قمة نصف نهائي الأبطال

تقرير| 218

قبل التفكير في الوصول إلى نهائي أتاتورك بإسطنبول، يتعين على كلّ من باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي المرور من حاجز نصف النهائي، عندما يلتقيان في ذهاب المربع الذهبي في باريس.

ملعب بارك دي فرانس سيكون حاضناً لقمة فرنسية إنجليزية داخل أبواب مغلقة، سان جيرمان سيسعى لبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي والإطاحة بخصم يُعد مرشحاً فوق العادة لذات الأذنين الكبيرتين لأول مرة في تاريخه، لكن الفريق الفرنسي الذي أقصى البايرن لن يتهاون في موقعة الذهاب بحسب تصريحات أغلب نجومه.

السيتي تُوج قبل أيام بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة ووصل مع مدربه بيب غوارديولا إلى اللقب التاسع في المجمل، ويقترب من حصد لقب البريميرليغ قبل جولات من خط النهاية، الفريق السماوي سيكون مطالباً كالعادة بالتتويج بدوري الأبطال لكن الوصول إلى النهائي لأول مرة سيكون إن تحقق نقطة إيجابية للمدرب الإسباني والفريق المدجج بالنجوم، مانشستر سيتي كان قد وصل إلى نصف النهائي بعد تجاوزه بروسيا دورتموند فيما تأهل سان جيرمان بعد تخطي بطل النسخة الأخيرة بايرن ميونيخ.

من جهة أصحاب الأرض يطمح باريس سان جيرمان الوصيف إلى تجديد التأهل إلى المباراة النهائية مجددا، فبعد الموسم الماضي والإخفاق في نيل اللقب الأوروبي المنتظر، سيكون رفقاء مبابي ونيمار أمام فرصة قد لا تتكرر كثيرا لحسم موقعة الذهاب على ملعبه قبل السفر إلى مانشستر لخوض مواجهة الإياب وضمان العبور إلى مشهد الختام.

مواجهة ستفتح باب التأهل لختام المسابقة الأغلى في أوروبا، قمة السيتي وسان جيرمان المنتظرة عنوانها نهائي قبل الأوان.

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