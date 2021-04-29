الحرية يمطر شباك الزويتينة بسبعة أهداف مقابل لا شيء

سلوق 27 إبريل 2021 (وال) حاز فريق الحرية على تاسع نقطة له في بطولة عمر المختار التنشيطية لشهر رمضان الكريم المقامة على أرضية ملعب نادي الحرية؛ وذلك على حساب ضيفه نادي الزويتينة.

حيث انتهى اللقاء لصالحه، بسبعة أهداف مقابل لا شيء و بادر مهاجمو الحرية عقب انطلاق صافرة حكم اللقاء ” حسن الكوافي” بالضغط المستمر على الخصم، حيث تمكن عند دقائق المباراة الأولى اللاعب ” عبد الكريم اعبيد” من افتتاح التسجيل فيما اكتفى فريق الزويتينة بمحاولته لصد هجمات خصمه، وإبعاد الكرات الخطيرة عن مرماه.

ولكن قبل منتصف الشوط الأول زاد ” معتوق بركة” نصيب الحرية من الأهداف، واستطاع تسجيل الهدف الثاني؛ ليربك خط دفاع نظيره ولم يكتفِ الحرية بهذه النتيجة في الشوط الأول، حيث جاءت تسديدة “هشام الزناتي” لتجعل الفارق صعبا على خصمه.

و أما شوط المباراة الثاني لم يكن أقل حدةً وصعوبة على فريق الزويتينة، الذي لم تلامس كراته شباك الحرية اطلاقا، فيما ظهر فريق الحرية بملامح أقوى واندفاع أكبر نحو مرمى الزويتينة، وكأنه يبحث عن نصيب أكبر من الأهداف، و ليسجل أكبر نتيجة في البطولة إلى حد الآن.

حيث أعاد “معتوق بركة” الكرة وسجل أول أهداف الشوط الثاني ورابع أهداف اللقاء، وبعد ذلك جاء دور المحترف الإيفواري”مارتن ويلي” ليحرز الهدف الخامس في الربع الأول من الشوط الثاني، وجاء الهدف السادس عن طريق ” نور الدين العبيدي” في منتصف الشوط الثاني، وبرجل “معتوق بركة ” صاحب النصيب الأكبر من الأهداف في هذه المباراة، بوجه الخصوص وفي بطولة عمر المختار التنشيطية عامةً، جاءت آخر أهداف اللقاء بمثابة رصاصة الرحمة على حارس مرمى الزويتينة، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة، وحصول الحرية على 9 نقاط، وتجمد الزويتينة عند نقطة الصفر في ثالث لقاء يفقده بعد لقائه مع نادي كركورة ونادي السد في بطولة عمر المختار التنشيطية الودية . ( وال ـ سلوق) ع م

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