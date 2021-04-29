اخبار الرياضة

ختام بطولة النخبة للشطرنج في سبها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت” بقاعة بيت الثقافة” منافسات “بطولة النخبة للمحترفين في لعبة الشطرنج” بإشراف الاتحاد الفرعي للعبة، برعاية مكتب الثقافة سبها.

وتحصل على الترتيب الاول” مرعي أحمد المبروك” و الترتيب التاني” ايمن صالح محمد” والترتيب الثالث” عيسى الدهماني”
وشارك في منافسات البطولة ” 42″ لاعبا من مختلف المستويات؛ تنافسوا لمدة أسبوع للفوز في جولات الشطرنج وفق “النظام السويسري” .

يشار إلى أن لعبة الشطرنج لها متابعيها ويبلغ منتسبو الاتحاد الفرعي للشطرنج “100” لاعب في مدينة سبها؛ ولم تحصل اللعبة على أي دعم من اية جهة واغلب البطولات المقامة هي بتمويل ذاتي من المهتمين بلعبة الشطرنج .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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