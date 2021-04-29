ختام بطولة النخبة للشطرنج في سبها

اختتمت” بقاعة بيت الثقافة” منافسات “بطولة النخبة للمحترفين في لعبة الشطرنج” بإشراف الاتحاد الفرعي للعبة، برعاية مكتب الثقافة سبها.

وتحصل على الترتيب الاول” مرعي أحمد المبروك” و الترتيب التاني” ايمن صالح محمد” والترتيب الثالث” عيسى الدهماني”

وشارك في منافسات البطولة ” 42″ لاعبا من مختلف المستويات؛ تنافسوا لمدة أسبوع للفوز في جولات الشطرنج وفق “النظام السويسري” .

يشار إلى أن لعبة الشطرنج لها متابعيها ويبلغ منتسبو الاتحاد الفرعي للشطرنج “100” لاعب في مدينة سبها؛ ولم تحصل اللعبة على أي دعم من اية جهة واغلب البطولات المقامة هي بتمويل ذاتي من المهتمين بلعبة الشطرنج .

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