بخسارته أمام اسطيف الجزائري.. الأهلي بنغازي يودع الكونفدرالية

ودع الأهلي بنغازي منافسات الكونفدرالية من دور المجموعات عقب خسارته أمام وفاق اسطيف الجزائري بهدف دون مقابل لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

الأهلي بدأ المباراة مرتبكا واستقبل هدفا في الدقيقة الثانية بواسطة علي القماطي في مرماه ليصعب المهمة على زملائه في المباراة التي يحتاج من خلالها ممثل ليبيا إلى التعادل وانتظار تعادل بين اورلاندو انيمبا أو الفوز والتأهل مباشرة دون الخضوع للحسابات المعقدة.

حاول الأهلي تعديل النتيجة طوال الدقائق التسعين لكن الأمور استمرت على ماهي عليه ليحقق اسطيف الجزائري الفوز لكنه لم يتمكن من التأهل للدور ربع النهائي بعد فوز انيمبا النيجيري على حساب أورلاندو.

وسيعود الأهلي بعد اكتمال مشاركته الأفريقية إلى ليبيا لخوض مبارياته في الدوري الممتاز حيث تنتظر الفريق مجموعة من المباريات المؤجلة.

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