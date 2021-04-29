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بلباو يتعادل مع بلد الوليد في الليغا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه بلد الوليد بالتعادل بهدفين لمثلهما على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم .

وتقدم جون مورسييو أول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة عشرة، وعدل فابيان أوريلانا النتيجة في الدقيقة السبعين لصالح بلد الوليد، وأضاف المخضرم راؤول غارسيا الهدف الثاني لأسود الباسك في الدقيقة السابعة والسبعين، قبل أن يعدل وويسيمان الكفة لصالح الضيوف قبل نهاية المباراة بخمس دقائق .

ليرفع بلباو رصيده إلى أثنين وأربعين نقطة في المركز الثامن، فيما رفع بلد الوليد رصيده إلى ثلاثين نقطة في المركز السابع عشر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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