صدام مرتقب في أولد ترافورد بين مانشستر يونايتد وروما

تقرير 218

سيكونُ ملعبُ أولد ترافورد حاضناً لصدامٍ قوي مرتقَبٍ بين مانشستر يونايتد وضيفهِ روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي .

وستكون مواجهةً روما مختلفةً وتحملُ نديةً قوية، الشياطينُ الحمر عبروا لنصفِ النهائي بكل أريحيةٍ بعد إزاحتهم غرناطة والفوزِ عليهم ذهاباً وإياباً معتمدينَ على الأداء الهجومي العالي وتألقِ المخضرم إيديسون كافاني .

المنافسُ هذه المرةَ يحملُ طابعاً مختلفاً روما تأهل بتخطيهِ أياكس أمستردام ومدربهُ بابلو فونسيكا أكد أنّ المواجهةَ في أولد ترافورد سيخوضُها الفريقُ كأنها نهائيٌ مُبكّر قبل إستقبالِهم نفسَ الخصم في الأولمبيكو الأسبوع المقبل، الجيالوروسي يخوضُ المباراةَ وهو في فترةٍ متخبطة من ناحية النتائج المحلية وضعتهُ في المركز السابع في ترتيب الكالتشيو مايعني أنّ رفقاءَ إيدين دجيكو أصبحوا مطالبين أكثرَ من أيِ وقتٍ مضى لضمان التتويجِ باللقب الأوروبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسمَ المقبل كما أن الفريقَ هو المُمثلُ الوحيد للكرة الإيطالية في المسابقات الأوروبية .

تدريباتُ مانشستر يونايتد شهدت تواجدَ أبرزِ اللاعبين مثلَ بول بوغبا وإيديسون كافاني وماركوس راشفورد ستضعُ خِياراتٍ عديدة في يدي المدربِ سولشاير الذي سيكون حلمَ الوصول إلى النهائي ملائماً للفريق منذ التتويجِ بنفس المسابقة عامَ ألفينِ وسبعةَ عشر أمام أياكس بقيادةِ المدرب جوزيه مورينيو حينها .

قمةٌ سيكون عُنوانُها إنقاذُ الموسمِ بأفضل طريقةٍ ممكنة مانشستر يونايتد للأقترابِ أكثر من أي وقتٍ مضى للتتويج بلقب أوروبي جديد ،، الطريقُ لن تكون سهلةً إلا بعبور واحدٍ من أبرزِ المرشحين الذي يأمُلون تكملةَ المشوار ورفعَ لواءِ الكرة الإيطالية في البطولة الأوروبية .

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