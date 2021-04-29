مانشستر سيتي يضع قدماً في نهائي الأبطال بتخطيه سان جيرمان

تقرير 218

ملعب بارك دي فرانس كان مسرحاً لقمة أوروبية منتظرة بين وصيف النسخة الماضية وصاحب الضيافة باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا .

الضغط الباريسي كان واضحاً منذ الدقائق الأولى والمهمة أوكلت للنجم نيمار الذي أخترق الدفاع السماوي لكنه لم يتجاوز براعة زميله في المنتخب إيدرسون مورايس، بدأ دوران عجلة الضغط المتواصل سان جيرمان تمكن من التسجيل قبل اكتمال ربع الساعة برأسية قائده ماركينيوس .

رد متصدر البريمرليغ جاء عبر بيرناردو سيلفا بفرصة تصدى لها الحارس كيلور نافاس، نافاس واصل التألق بإبعاد تسديدة فيل فودين القوية التي أنتهى عليها الشوط الأول بتقدم فرنسي وسيطرة إنجليزية .

مع وصول المباراة إلى مابعد ربع ساعة من الشوط الثاني نجم السيتي كيفين دي بروين وبتمريرة عرضية غالطت الجميع بمن فيهم الحارس كيلور نافاس ليعدل النجم البلجيكي النتيجة .

الدقيقة السبعين من المباراة حملت إضافة السيتزن للهدف الثاني عبر الجزائري رياض محرز من ضربة حرة مباشرة أخترقت الحائط الباريسي ومعلناً أفضلية السيتزن في المباراة بكل إمتياز، إثارة المباراة تواصلت والحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوسط إدريس غاي بعد تدخله على إلكاي غوندوغان، إستراتيجية أبناء بيب غوارديولا لعزل لاعبي سان جيرمان كللت بالنجاح في الشوط الثاني والواعد فيل فودين أقترب من مباغتة الجميع وتسجيل الهدف الثالث لكنه إصطدم بالحارس نافاس .

في النهاية مانشستر سيتي أقترب من وضع قدم في مشهد الختام قبل موقعة الإياب الأسبوع المقبل .

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