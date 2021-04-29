بطولة دولية ودية للقوة البدنية بين ليبيا وتونس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

في إطار التعاون المتبادل بين دولتي ليبيا وتونس بلعبة القوة البدنية، تم التنسيق بين الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية، والجامعة التونسية لبناء الأجسام والحمل بالقوة في تنظيم بطولة دولية مشتركة وذلك من تاريخ التاسع والعشرين من شهر يوليو المقبل وحتى الأول من أغسطس، والتي ستقام بدولة تونس الشقيق ضمن استعداد المنتخبين للاستحقاقات الدولية خلال هذا العام .

المنتخب الليبي سيشارك بأكبر عدد من الرياضيين المؤهلين من قبل الطاقم الفني تحت إشراف الكابتن طارق مخلوف، وذلك من ضمن برنامج المعد لاستعداد الفريق لبطولة إفريقيا والعالم لعام 2021 .

هذا وكان مندوب الاتحاد العام الليبي الحكم الدولي خالد مخلوف قد أعطي من خلال البطولة الودية العديد من النصائح للحكام المستجدين في تونس و قام بتحكيم عدة أوزان في البطولة .