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زفيريف يتأهل لربع نهائي بطولة ميونيخ للتنس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ المصنف السادس عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف الدور ربع النهائي من بطولة ميونيخ للتنس بعد تغلبه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس بمجموعتين دون مقابل .

وتمكن اللاعب الألماني من حسم المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوطين، وواصل المصنف السادس تألقه في المجموعة الثانية ليحسمهما زفيريف بستة لأربعة.

وسيواجه ألكسندر زفيريف في الدور المقبل منافسه البيلاروسي إيليا إيفاشكا الذي تجاوز الأميريكي ماكنزي ماكدونالد ، فيما سيلتقي النرويجي كاسبر رود منافسه الأسترالي جون ميليمان في دور الثمانية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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