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على ملعب طرابلس.. “أبوسليم” يتخطّى “الشط” بهدفٍ دون ردّ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح فريق أبوسليم في تحقيق الفوز على حساب “الشط” بهدف دون مقابل، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية، بملعب طرابلس الدولي.

هدف المباراة الوحيد لصالح؛ جاء عن طريق اللاعب معاذ عبود في الدقيقة الـ 67 من زمن الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة؛ رفع “أبوسليم” رصيده إلى النقطة الثامنة، ليصل للمركز العاشر في الدوري، بينما توقف رصيد “الشط” عند النقطة السابعة في المركز الأخير لفرق المجموعة الثانية.

ويسعى فريق “أبوسليم” لتصحيح أوضاعه في المرحلة الحالية، والمنافسة على التأهل للدور الرباعي من الدوري الممتاز.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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