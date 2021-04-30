على ملعب طرابلس.. “أبوسليم” يتخطّى “الشط” بهدفٍ دون ردّ

نجح فريق أبوسليم في تحقيق الفوز على حساب “الشط” بهدف دون مقابل، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية، بملعب طرابلس الدولي.

هدف المباراة الوحيد لصالح؛ جاء عن طريق اللاعب معاذ عبود في الدقيقة الـ 67 من زمن الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة؛ رفع “أبوسليم” رصيده إلى النقطة الثامنة، ليصل للمركز العاشر في الدوري، بينما توقف رصيد “الشط” عند النقطة السابعة في المركز الأخير لفرق المجموعة الثانية.

ويسعى فريق “أبوسليم” لتصحيح أوضاعه في المرحلة الحالية، والمنافسة على التأهل للدور الرباعي من الدوري الممتاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية