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لجنة المسابقات تُصدر مجموعة عقوبات ضد “الأخضر والنصر”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرارًا يقضي بمعاقبة فريق الأخضر بغرامة مالية، قدرها عشرة آلاف دينار، وكذلك اللعب خارج أرضه لثلاث مباريات؛ على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام الهلال.

وفي السياق ذاته، قامت لجنة المسابقات بمعاقبة النصر بغرامة مالية، قيمتها ثلاثة آلاف دينار، بعد دخول عدد من جمهوره في مباراة الفريق أمام دارنس على ملعب شهداء بنينا، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وتسعى “المسابقات” إلى تفعيل العقوبات الرادعة؛ بهدف استمرار الدوري والحفاظ عليه من حالات التوقف المحتملة، في الفترة القادمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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