مانشستر يونايتد يضع قدمًا في نهائي اليوروباليغ

وضع مانشستر يونايتد قدمًا في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه الكاسح على ضيفه روما، بستة أهداف مقابل هدفيْن، على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب نصف النهائي.

وتقدّم نجم الوسط برونو فيرنانديز بأول أهداف مانشستر في الدقيقة التاسعة بعد عمل مع إيديسون كافاني، وعدّل لورينزو بيليغريني النتيجة لروما بحلول الدقيقة الـ 15، وأضاف الهداف إيدين دجيكو الهدف الثاني للفريق الإيطالي، وسجل إيديسون كافاني هدف التعادل في الدقيقة الـ 48.

وعاد كافاني لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ 64، قبل أن يعود برونو فيرنانديز لإضافة الهدف الرابع، ويضيف بول بوغبا الهدف الخامس في الدقيقة الـ 75، ليختتم ماسون غرينوود السداسية قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

وستُقام مباراة الإياب، الأسبوع المقبل، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

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