برشلونة يسقط أمام غرناطة.. ويُفرّط في اعتلاء صدارة الليغا

تعرض برشلونة لخسارة مفاجأة على ملعبه “الكامب نو” أمام ضيفه غرناطة بهدفيْن مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 من الليغا.

وتقدم ليونيل ميسي بأول أهداف برشلونة في الدقيقة الـ 23 بعد عمل جماعي مع أنطوان غريزمان، وعدّل داروين ماتشيز النتيجة لغرناطة في الدقيقة الـ 63، وقبل نهاية المباراة بـ 11 دقيقة؛ أضاف المخضرم خورخي مولينا الهدف الثاني للضيوف.

وفرّط الفريق الكاتالوني في فرصة اعتلاء صدارة الليغا أمام منافسيْه أتلتيكو مدريد وريال مدريد، حيث توقف عند 71 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع الريال، فيما رفع غرناطة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

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