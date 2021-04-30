أياكس يجدد عقد مدربه لموسم إضافي

أعلن أياكس أمستردام تجديد عقد مدربه إيريك تين هاغ لموسم إضافي، ليقطع الطريق أمام الأندية الطامحة بالتعاقد معه وخصوصاً في الملاعب الإنجليزية .

وذكر متصدر الدوري الهولندي بأنه توصل لإتفاق رسمي يقضي بتجديد عقد مدربه الذي كان سينتهي عقده في صيف ألفين وأثنين وعشرين لموسم واحد إضافي حتى يونيو ألفين وثلاثة وعشرين، وكان إسم المدرب تين هاغ قد طرح بقوة الأسبوع الماضي لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام هوتسبير كما أن المدرب كان قد أعلن في وقت سابق إعجابه بفكرة التدريب في البريمرليغ .

وقاد إيريك تين هاغ أياكس بالحصول على لقب الدوري الهولندي الإردفيزي إضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام ألفين وتسعة عشر .

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