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المالي ساديو كانوتي يقترب من صفوف الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن النادي الأهلي بنغازي قد اقترب من التعاقد مع اللاعب المالي ساديو كانوتي لتدعيم صفوفه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

اللاعب المالي يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما وتدرج في الفئات السنية بفرق الملعب المالي وصولا للفريق الأول.

كما كان كانوتي من أبرز لاعبي المنتخب المالي ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت شهر يناير الماضي في الكاميرون وتحصل في مناسبتين على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام منتخبي الكونغو وغينيا.

وسيكون كانوتي ثاني لاعب محترف يعزز صفوف الأهلي إلى جانب المهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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