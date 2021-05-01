المالي ساديو كانوتي يقترب من صفوف الأهلي بنغازي

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن النادي الأهلي بنغازي قد اقترب من التعاقد مع اللاعب المالي ساديو كانوتي لتدعيم صفوفه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

اللاعب المالي يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما وتدرج في الفئات السنية بفرق الملعب المالي وصولا للفريق الأول.

كما كان كانوتي من أبرز لاعبي المنتخب المالي ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت شهر يناير الماضي في الكاميرون وتحصل في مناسبتين على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام منتخبي الكونغو وغينيا.

وسيكون كانوتي ثاني لاعب محترف يعزز صفوف الأهلي إلى جانب المهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية