ليستر سيتي يخفق بالضغط على مانشستر يونايتد

أخفق ليستر سيتي في الأقتراب أكثر من مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بعدما تعادل مع ضيفه ساوثهامبتون بهدف لمثله في أفتتاح الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتعرض لاعب ساوثهامبتون يانيك فيسترجارد للطرد المباشر في الدقيقة العاشرة، لكن الضيوف أفتتحوا التسجيل في الدقيقة الحادية والستين عبر جيمس وارد من علامة الجزاء، إلا أن ليستر تمكن من تسجيل التعادل في برأسية المدافع جوني إيفانز بعد عرضية كليتشي إيهياناتشو .

ورغم التعادل إلا أن ليستر واصل احتفاظه بالمركز الثالث في الترتيب بثلاث وستين نقطة فيما رفع ساوثهامبتون رصيده في المركز الرابع عشر إلى سبعة وثلاثين نقطة .

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