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ليستر سيتي يخفق بالضغط على مانشستر يونايتد

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أخفق ليستر سيتي في الأقتراب أكثر من مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بعدما تعادل مع ضيفه ساوثهامبتون بهدف لمثله في أفتتاح الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتعرض لاعب ساوثهامبتون يانيك فيسترجارد للطرد المباشر في الدقيقة العاشرة، لكن الضيوف أفتتحوا التسجيل في الدقيقة الحادية والستين عبر جيمس وارد من علامة الجزاء، إلا أن ليستر تمكن من تسجيل التعادل في برأسية المدافع جوني إيفانز بعد عرضية كليتشي إيهياناتشو .

ورغم التعادل إلا أن ليستر واصل احتفاظه بالمركز الثالث في الترتيب بثلاث وستين نقطة فيما رفع ساوثهامبتون رصيده في المركز الرابع عشر إلى سبعة وثلاثين نقطة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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