رغم تفشي كورونا .. اليويفا يؤكد إقامة نهائي الأبطال في أسطنبول

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا المقرر في التاسع والعشرين من مايو الجاري سيقام بشكل مؤكد في مدينة أسطنبول رغم تفشي موجة جديدة لفيروس كورونا داخل تركيا .

وذكر اليويفا بأن النهائي ستبقى في أسطنبول بعد ادعاءات لنقل المباراة النهائية إلى فرنسا عقب الموجة الأخيرة لفيروس كورونا داخل تركيا، وأصر الاتحاد القاري إلى أن هناك تطمينات من السلطات في تركيا بأن الإغلاق الذي بدأ من الخميس الماضي والذي سيستمر لأسبوعين لن يؤثر على النهائي الذي سيحتضنه ملعب أتاتورك الأولمبي بحضور عدد محدود من المتفرجين .

وتشهد تركيا أرتفاع في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى حوالي ثلاثمائة وخمسين وهو أعلى عدد موجتي التفشي العام الماضي كما أن عدد الإصابات اليومي وصل إلى سبعة وثلاثين ألف إصابة والذي يعد الرقم الأعلى في أوروبا .

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