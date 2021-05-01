ترجيحات بإقامة أولمبياد طوكيو دون جمهور

كشفت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ألفين وعشرين سيكو هاشيموتو بأن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة إلى يونيو المقبل بسبب فيروس كورونا قد يقام خلف أبواب مغلقة .

وقالت هاشيموتو في تصريح لوكالة فرانس برس تعهدها بضمان سلامة الألعاب، مشيرة إلى أن اللجنة لن تسمح لأي متفرج بحضور الألعاب في الوقت الراهن إلا في حالة قيام المنظمين بحماية كاملة للرياضيين والشعب الياباني، وسبق أن أعلنت اللجنة المنظمة الفترة الماضية حظر حضور المشجعين من خارج اليابان لحضور الأولمبياد بسبب قيود السفر والوضع الصحي الراهن بسبب موجهة الإصابات الأخيرة في اليابان .

وخلال المقابلة أشارت رئيسة اللجنة المنظمة إلى أنه لايوجد تفكير لتأجيل أولمبياد طوكيو أو إلغائها في الفترة الراهنة مع الأخذ بعين الاعتبار تواصل إزدياد الحالات المصابة بالفيروس .

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