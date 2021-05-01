مواجهات مرتقبة في المجموعة الأولى

ضمن مباريات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم تقام السبت مباراتان في افتتاح مباريات الأسبوع التاسع حيث يواجه الهلال شباب الجبل بملعب شهداء بنينا، بينما يلتقي في المباراة الثانية التعاون ودارنس بملعب شيخ الشهداء، فيما يحتضن نفس الملعب يوم الأحد مباراة الصداقة والنصر، في حين تقام الاثنين مباراة واحدة تجمع التحدي بجاره الأهلي بنغازي بملعب شهداء بنينا، ويلتقي يوم الثلاثاء نجوم أجدابيا بنظيره خليج سرت بملعب شهداء بنينا، فيما حددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأخضر والأنوار يوم الأربعاء 5-5-2021 بملعب شهداء بنينا تطبيقًا لقرار لجنة المسابقات رقم 15 للموسم 2020-2021.
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قناة ليبيا الاحرار
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