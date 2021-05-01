مباريات ساخنة في المجموعة الثانية

ضمن مباريات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم تقام الأحد مباراة واحدة في افتتاح مباريات الأسبوع التاسع تجمع الوحدة والخمس بملعب طرابلس وبنفس الملعب يستضيف الشط فريق الاتحاد وتقام يوم الثلاثاء مباراتان تجمع الأولى الأهلي طرابلس بنظيره الأولمبي بملعب طرابلس فيما يلتقي في المباراة الثانية الاتحاد المصراتي مع رفيق بملعب صبراتة فيما يواجه أبوسليم فريق السويحلي بملعب طرابلس يوم الأربعاء بملعب طرابلس وتختتم مباريات الأسبوع التاسع بمباراة المحلة والمدينة بملعب طرابلس الدولي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
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