الهلال يتخطى شباب الجبل

نجح فريق الهلال في تجاوز فريق شباب الجبل بهدف دون مقابل في ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة العشرين لصالح الهلال عن طريق مصطفى التاجوري ليرفع الفريق من رصيده للنقطة العشرين في صدارة جدول الترتيب العام مؤقتا.

في الجهة المقابلة تجمد رصيد شباب الجبل عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر لفرق المجموعة الأولى.

وواصل الهلال بهذا الفوز سلسلة نتائجه الإيجابية في الدور حيث نجح في الجولة الماضية في تخطي الأخضر خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

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