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الهلال يتخطى شباب الجبل

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح فريق الهلال في تجاوز فريق شباب الجبل بهدف دون مقابل في ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة العشرين لصالح الهلال عن طريق مصطفى التاجوري ليرفع الفريق من رصيده للنقطة العشرين في صدارة جدول الترتيب العام مؤقتا.

في الجهة المقابلة تجمد رصيد شباب الجبل عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر لفرق المجموعة الأولى.

وواصل الهلال بهذا الفوز سلسلة نتائجه الإيجابية في الدور حيث نجح في الجولة الماضية في تخطي الأخضر خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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