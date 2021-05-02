إنتر يقترب من حسم لقب الكالتشيو

إنتر من حسم لقب السيريا آ بعدما تغلب على مضيفه كروتوني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب إيزيو سكيدا ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري .

وأنتظر النيراتزوري حتى الدقيقة التاسعة والسبعين ليفتتح التسجيل بتسديدة قوية من لاعب الوسط البديل كريستيان إيركسن، وعزز المغربي أشرف حكيمي النتيجة في الوقت بدل الضائع، ليقود إنتر لتحقيق فوزه الخامس والعشرين هذا الموسم .

ليرفع إنتر رصيده إلى أثنتين وثمانين نقطة معززاً الصدارة ومبتعداً بفارق ثلاث عشرة نقطة عن ملاحقيه حيث بإمكانه حسم التتويج باللقب في حال تعثر أتالانتا أمام ساسولو بالتعادل أو الخسارة مساء اليوم .

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