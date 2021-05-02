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أوبلاك ينقذ أتلتيكو مدريد من فخ إلتشي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني بفوز صعب خارج أرضه أمام مضيفه إلتشي بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة والثلاثين من الليغا .

وجاء هدف الروخي بلانكونس الوحيد في المباراة عبر لاعب الوسط ماركوس يورينتي في الدقيقة الرابعة والعشرين، وأضاع إلتشي فرصة ذهبية لتسجيل التعادل في الدقيقة الأخيرة بعد إهداره لركلة جزاء

ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ست وسبعين نقطة معززاً صدارة الليغا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد .

وعقب الفوز على إلتشي أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن الانتصار مهم للغاية لتحقيق الهدف المنشود في النهاية بتحقيق لقب الليغا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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