تقرير| تواصل منافسات دوري كرة اليد لفئة الأشبال

بنغازي 03 مايو 2021 (وال)- يتواصل بنجاح بقاعة نادي الهلال للألعاب الرياضية دوري الفئات السنية التابع لاتحاد المنطقة الثانية لكرة اليد في مدينة بنغازي، لفئتي الأشبال والناشئين. وذلك بإقامة ثلاثة مباريات.

ففي المباراة الأولى بالقاعة ذاتها والتي تندرج لحساب الأسبوع الثالث تمكن يوم الجمعة فريق الهلال لفئة الأشبال من التفوق على فريق قاريونس بفارق ( 22 ) هدفا، وبواقع ( 39 ) هدف مقابل ( 17) هدفًا.

الشوط الأول من هذا اللقاء الذي توسطه الحكمان خالد سعيد و مرعي الفقي، انتهى لمصلحة أشبال الهلال بنتيجة ( 19 ) هدف مقابل ( 7 )، فيما كرر الهلال تفوقه في الشوط الثاني، والذي حسمه لصالحة بنتيجة ( 20 ) هدف مقابل ( 10 ) أهداف، لتكون النتيجة النهائية هلالية بنتيجة ( 39 ) هدف مقابل( 17 ) هدف.

في اللقاء الثاني بذات القاعة نجح فريق النجمة من تحقيق فوزا على بنغازي الجديدة بنتيجة ( 31 ) هدف مقابل( 22 ) هدف، في المباراة التي توسطها الحكمان ناصر قليدة عادل الضراط.

الشوط الأول من هذه المقابلة انتهى لصالح النجمة بنتيجة ( 15 ) هدف مقابل ( 11 ) هدف، بينما انتهى الشوط الثاني نجماوين بنتيجة ( 16 ) هدف مقابل ( 11 ).

وشهدت نفس القاعة لقاء ثالث جمع أشبال الأهلي بنغازي مع النصر، في المباراة التي أدارها الحكمان ناصر قليدة وعمران الشعلالي، في مباراة لم تخلو من الإثارة والتشويق.

هذه القمة استطاع فريق الأهلي من تحقيق الفوز على حساب النصر بنتيجة ( 24 ) هدف مقابل ( 21 ) هدف، سيما أن الشوط الأول شهدت تعادل الفريقان بنتيجة ( 11 ) لكل منهما، في حين ظفر الأهلي بنتيجة الشوط الثاني بنتيجة( 13 ) هدف مقابل ( 10 ) أهداف. (وال- بنغازي) س أ / ر ت

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