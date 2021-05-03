تقرير | الهلال يواصل سلسلة عروضه القوية بتفوقه على شباب الجبل

بنغازي 02 مايو 2021 (وال)- واصل فريق الهلال لكرة القدم سلسلة نتائجه الإيجابية والقوية في البطولة الليبية ، عقب تفوقه على ضيفه شباب الجبل بنتيجة هدف دون رد، وذلك في إطار الجولة التاسعة ذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على أرضية ملعب شهداء بنينا.

هدف ( التاجوري ) وبينية ( المصراتي )

هذه المباراة التي توسطها الحكم ( أبوبكر الجماعي )،لم تشهد دقائقها الـ 90 إثارة، وخطورة على المرميين ، وعند الدقيقة (17) نفذ لاعب الهلال (معاد العمامي) كرة قوية من خارج مناطق الجزاء، وجدت تمركز جيد للحارس (عبد الرحيم إبراهيم ).

هذا وخطف فريق الهلال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (18) وذلك على طريقة لاعب الوسط ( مصطفي التاجوري)، والذي بدوره استثمر الكرة البينية التي مررت له من المهاجم ( أنس المصراتي )، معلناً عن هدف المباراة الوحيد.

وكما ذكرنا سلفاً أن الحصة الأولى لم تشهد فرص خطرة، فقد أصبح اللعب محصوراً في منتصف الملعب، وعند الدقيقة (40) أبعد مدافع شباب الجبل ( أنس منقا) عرضية مهاجم الهلال ( أنس المصراتي )، والتي كاد أن تذهب للمهاجم ( علي الشريف )، لكن ( أنس منقا ) تدخل في الوقت المناسب مبعداً الخطر عن مرماه.

عرضية محمود الرملي

في الشوط الثاني، تحسن الأداء قليلاً نوعاً ما من جانب كلا الفريقين ، لكن النتيجة بقية كما هي عليه، وعن الدقيقة (53) تدخل مدافع الهلال ( معاذ العمامي ) لكي يبعد عرضية المهاجم الوحيد لشباب الجبل ( محمود الرملي )، والذي كان معزولاً وحيداً بين دفاعات الهلال.

وشهد الدقيقة (60) تصدي رائع للحارس البديل ( جبريل علي )، في الكرة التي صوبها لاعب الهلال ( أسامة بلعيد)، في حين أبعد حارس الهلال( حسام أمبية ) في الدقيقة ( 66) كرة اللاعب ( جعفر علي ) والتي كادت أن تستقر في الزاوية اليسرى،لكن يقضة وبراعة الحارس حالت دون تعديل النتيجة.

اللاعب ( جعفر علي ) في الدقيقة ( 70) حاول من جديد تهديد مرمى الهلال ، لكن كرته مرت فوق عارضة الحارس ( حسام أمبية )، ومن ثم عاد الحارس ( حسام أمبية ) مجدداً في الدقيقة (85) لكي يبطل رأسية لاعب شباب الجبل ( المبروك الرحال)، ليعلن بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بتفوق الهلال بهدف ( مصطفي التاجوري) الوحيد.

طاقم التحكيم

هذا وتوسط اللقاء الحكم ( أبوبكر الجماعي ) بمساعدة كل من ، مساعد أول ( محمد بلعم )، ومساعد ثان ( محمد حسين ) و( محمد العبيدي ) حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقب المباراة للحكم السابق ( ميلود الورفلي ).

مخالفات و ركنيات وإنذارات

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شهد عدد (28) مخالفة، حيث تحصل شباب الجبل على عدد (17) مخالفة ، في حين نال الهلال عدد (11)مخالفة، بينما تحصل شباب الجبل على ركنيتان طوال الـ90 دقيقة ، فيما تحصل مستضيفه الهلال عدد (5) ركنيات.

وما جانب أخر أشهر حكم اللقاء أبوبكر الجماعي الكرت الأصفر في مناسبتان، وكانت من نصيب شباب الجبل، حيث تحصل في الشوط الأول لاعبه ( مجدي رمضان )على كرت أصفر، وذلك في الدقيقة ( 43)، في حين كان الإنذار الثاني في الدقيقة (88) من نصيب اللاعب ( محمود علي ).

وبهذه النتيجة رفع فريق الهلال رصيده من النقاط إلى (20) نقطة، متصدراً بها المجموعة الأولى مؤقتاً، في انتظار ما تسفر عن باقي النتائج اليوم الأحد ، بينما تجمد رصيد فريق شباب الجبل عند النقطة (4). (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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