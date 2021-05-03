تقرير | قسم المرور والتراخيص بطلا لدوري شهداء مديرية أمن أجدابيا

أجدابيا 03 مايو 2021 (وال)- نال فريق قسم المرور والتراخيص بطولة مديرية أمن أجدابيا، وذلك بعد تغلبه على فريق قسم النجدة بركلات الترجيح ضمن منافسات بطولة مديرية امن أجدابيا في شهر رمضان الكريم تحت إشراف قسم العلاقات العامة بالمديرية .

واختتم هذا النشاط الرياضي والذي كان بتعليمات السيد مدير الأمن العقيد أحمد المسماري والذي استلم درع الوفاء للشهداء تقديرا لدعمه ووقوفه مع أنشطة المديرية المختلفة .

وعقب تتويج قسم المرور تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين بالترتيب الأول والثاني وكذلك تقييم أفضل لاعب وهداف في الدوري وأفضل حارس مرمى وأيضا تكريم العديد من الشخصيات البارزة من ضمنها نجوم مسلسل شط الحرية والذين استلموا بدورهم درع التميز .

وتقدمت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا بالشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة، ومدير أمن أجدابيا،

وكافة الأقسام على ما بذلوه لإنجاح هذه البطولة وتنشيط عناصر المديرية، وإدخال البهجة عليهم في شهر رمضان الكريم. (وال- أجدابيا) ع م/ ر ت

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