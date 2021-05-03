ختام الجولة الأولى من بطولة الوحدة الوطنية للفروسية بطرابلس

طرابلس 03 مايو 2021 (وال)- أقيمت بنادي القادسية بطرابلس الجولة الأولى من بطولة الوحدة الوطنية للفروسية تحت رعاية وتنظيم اللجنة التسييرية بالاتحاد الليبي للفروسية، حيث انطلقت البطولة لمباريات الفئة الكبيرة التي شارك فيها 10 فرسان وحل في الترتيب الأول الفارس عبد الوهاب مليطان مع الفرس جازمن من نادي العاصمة واجتاز المسلك بدون أخطاء وفي زمن 64.68

وفي الترتيب ثاني الفارس المعتصم بالله المحيشي مع بيانكا واجتاز المسلك ب 4 أخطاء وفي زمن 57.05 ثانية.

وجاء في المركز الثالث الفارس سيف الله سعيد مع الفرس تهاني نادي المغيرات وفي زمن 58.16 ثانية

فئة المتوسطة

المركز الأول الفارس عبد الرحمن مليطان مع ملينكا من نادي القادسية واجتاز المسلك ب 44 نقطة وفي زمن 30.90 ثانية المركز ثاني الفارس سيف الله سعيد مع بشائر ليبيا من نادي المغيرات ب 44 نقطة وفي زمن 35.86 ثانية.

المركز الثالث الفارس الطاهر الجراري مع الفرس زهرة الشموخ من نادي الشموخ ب 44 نقطة وفي زمن 39.78 ثانية.

فئة الناشئين

المركز الأول الفارس عبد المالك السنوسي مع الأسطورة من نادي الشموخ اجتاز المسلك بدون أخطاء وفي زمن 42.63 ثانية.

المركز ثاني الفارس سيف سلام مع كاسبيرو من نادي شباب جنزور اجتاز المسلك بدون أخطاء وفي زمن 44.62 ثانية.

والمركز ثالث الفارس ليث شوبانة مع الفرس بشاير الخير من نادي القادة واجتاز المسلك بدون أخطاء وفي زمن 44.86 ثانية.

السبت المقبل ستكون الجولة الثانية والختامية استعدادا للبطولة الدولية نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر وسيسبق هذا الموعد عدد من المباريات المحلية في طرابلس وزوارة ومصراته وبنغازي. (وال- طرابلس) ر ع/ ر ت

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