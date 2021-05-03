للمرة 35 في تاريخه .. أياكس يتوج بطلاً لهولندا

حسم أياكس أمستردام لقب الدوري للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه بعد أكتساحه ضيفه إمين برباعية دون مقابل في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة .

وسجل أهداف أياكس كل من خيرين تيمبر وسباستيان ألير وديفن رينش ودافي كلاسن ليقودوا أياكس للتتويج بلقب الإردفيزي والإطاحة بالضيف الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

ليرفع أياكس رصيده إلى تسع وسبعين نقطة ليبتعد بفارق خمس عشرة نقطة عن آيندهوفن والذي أجبر على التعادل أمام هيرينفين ليساهم في تتويج أياكس مبكراً اللقب الذي أحرزه قبل موسمين بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا .

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