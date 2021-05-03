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للمرة 35 في تاريخه .. أياكس يتوج بطلاً لهولندا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم أياكس أمستردام لقب الدوري للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه بعد أكتساحه ضيفه إمين برباعية دون مقابل في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة .

وسجل أهداف أياكس كل من خيرين تيمبر وسباستيان ألير وديفن رينش ودافي كلاسن ليقودوا أياكس للتتويج بلقب الإردفيزي والإطاحة بالضيف الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

ليرفع أياكس رصيده إلى تسع وسبعين نقطة ليبتعد بفارق خمس عشرة نقطة عن آيندهوفن والذي أجبر على التعادل أمام هيرينفين ليساهم في تتويج أياكس مبكراً اللقب الذي أحرزه قبل موسمين بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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