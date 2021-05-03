تأجيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن الجولة الرابعة والثلاثين وذلك بعد احتجاجات جمهور الشياطين الحمر على سياسة ملاك النادي .

وتسبب احتجاجات أكثر من مائتي مشجع داخل ملعب أولد ترافورد وخارجه في خلق حالة فوضى ما أدى إلى تدخل قوات الأمن على محيط الملعب، وبحسب رابطة البريمرليغ فإن المباراة تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، فيما ذكر بيان مانشستر يونايتد بأنه وبعد مناقشة مطولة بين الشرطة ومجلس إدارة ملعب أولد ترافورد ورابطة الدوري فإن التأجيل جاء لدواع أمنية .

ويطالب جمهور مانشستر برحيل ملاك النادي الأمريكيين في الفترات الأخيرة عقب تراجع مستوى الفريق إضافة إلى السياسات التي أدت آخرها إلى الموافقة إلى الدخول لمشروع إقامة دوري السوبر الأوروبي .

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