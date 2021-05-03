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رونالدو يواصل التألق ويبتعد في صدارة هدافي الكالتشيو

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب يوفنتوس على ضيفه أودينيزي بصعوبة بهدفين مقابل هدف على ملعب فيريولي في مباراة تألق فيها النجم كرستيانو رونالدو ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الكالتشيو .

وأفتتح ناهويل مولينا أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة لصالح أودينيزي، وأنتظر البيانكونيري حتى الدقيقة الثالثة والثمانين ليعدل له نجمه كرستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة الثالثة والثمانين، وتمكن رونالدو من تسجيل هدف الانتصار ليوفنتوس بحلول الدقيقة الأخيرة بكرة رأسية .

ليرفع البيانكونيري رصيده إلى تسع وستين نقطة ليرتقي للمركز الثالث ويتساوى مع أتالانتا وميلان في منافسة شرسة على البطاقة المؤهلة لدوري الأبطال ومتقدماً على نابولي بفارق نقطتين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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