النصر يتجاوز الصداقة في ملعب شيخ الشهداء

اعتلى النصر صدارة المجموعة الأولى بفوزه على حساب الصداقة بهدفين مقابل هدف خارج أرضه بملعب شيخ الشهداء لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

محمود والدو سجل الهدف الأول للنصر في الدقائق الأولى وأضاف محمد بوسيف الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق قلص فريق الصداقة الفارق عن طريق لاعبه محمد عبدالحميد ليرفع النصر بهذا الفوز رصيده للنقطة الثانية والعشرين في المركز الأول وتنقصه مباراة مؤجلة في الجولة الثالثة أمام جاره الأهلي بنغازي ستقام الجمعة بينما تجمد رصيد الصداقة عند النقطة السابعة في المركز الثامن.

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