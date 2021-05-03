الأهلي بنغازي يتعاقد مع الدولي المالي ساديو كانوتي

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وقع لاعب خط الوسط الدولي المالي، ساديو كانوتي، عقدًا يمتد لثلاث سنوات مع النادي الأهلي بنغازي.

وقال، الأهلي بنغازي، إن اللاعب سيعزز صفوف فريقه الأول، ابتداءً من مرحلة الإياب بعقد يمتد لثلاثة سنوات ونصف، قادماً من نادي الملعب المالي.

وساديو كانوتي 24 عاما شارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا للمحليين الأخيرة 2021 في الكاميرون، والتي تحصل فيها المنتخب على الترتيب الثاني، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام منتخب المغرب.

وخلال البطولة تحصل، ساديو كانوتي، مرتين على جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من قبل الكاف، وكانت أمام منتخبي غينيا والكونغو .