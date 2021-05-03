ميسي يواصل التألق وينفرد بصدارة هدافي الليغا

استعاد برشلونة توازنه بعد الخسارة الأخيرة أمام غرناطة ليُحقق انتصاراً صعباً على مضيفه فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب ميستايا ضمن الجولة 34 من الليغا.

وتقدّم فالنسيا في الدقيقة الخمسين عن طريق المدافع جابرييل باوليستا، وعدّل ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 58 بعد إضاعته ركلة جزاء، وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 63، وبعد 6 دقائق عزز ليونيل ميسي التقدّم للبلوغرانا من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يُقلّص كارلوس سولير الفارق قبل النهاية بسبع دقائق.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الصدارة، فيما توقف فالنسيا في المركز 14 بـ36 نقطة، بينما تصدر ميسي قائمة الهدافين بـ28 هدفاً وخلفه بنزيمه بـ21 هدفا.

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