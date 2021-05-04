تقرير | النصر يتفوق على الصداقة ويعتلي الصدارة

البيضاء 03 مايو 2021 (وال)- اعتلى فريق النصر صدارة المجموعة الأولى عقب تفوقه على مستضيفه الصداقة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في إطار الجولة التاسعة ذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت مساء الأحد على أرضية ملعب البيضاء.

أولى الأهداف

هذه المباراة التي دخلها الفريقان بصافرة الحكم ( حمزة الثموني )، جاءت سريعة من كلا الفريقان، خاصة الصداقة الذي بدأ اللقاء مهاجماً في الدقيقة (4) والتي شهدت تدخل مدافع النصر ( محمود والو) أمام مهاجم الصداقة ( محمد صلاح ) مبعداً الخطر إلى ركنية، وعاد الصداقة مجدداً في الدقيقة (18)، حيث صوب لاعبه ( ناصر العروسي ) كرة قوية من الجهة اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر للحارس (إسلام الهرام).

النصر تقدم إلى الأمام وكشر عن أنيابه، منظماً خطوطه الثلاثة، ومعتمداً كثيراً على تحركات كل من ( عامر التاورغي ) و ( مهند بوعجيلة )، حيث حملت الدقيقة (31) الجديد لحامل اللقب، وذلك بأقدام المدافع ( محمود والو )، الذي خرج من مكان غير منظر مستفيداً من الكرة التي نفذها ( إدريس الضراط ) من علامة الركنية ، واضعاً بذلك النصر في المقدمة.

هدف عكسي

هدف ( والو ) أعطى النصر نجاعة هجومية كبيرة، وأستعمل في ذلك أسلوب الضغط على حامل الكرة، ذلك الأسلوب نتج عن هدف ثان للنصر في الدقيقة (35)، عندما أخطأ المدافع ( محمد بو سيف ) في إرجاع الكرة لحارس مرماه ( إبراهيم مصباح )، مهدياً في ذلك الهد الثاني للنصر، وواضعاً فريقه في ورطة.

المد الهجومي للنصر لم يتوقف، في النصف الأول من المقابلة، لاسيما وأن المهاجم ( عامر التاورغي )، الأكثر حركة في خط المقدمة، كاد أن يمضي الهدف الثالث، لكن يقضة المدافع ( عبد الرؤوف الساعدي ) حالت دون ولوج الكرة الشباك، وذلك في الدقيقة (37)، لتنتهي بعدها مجريات الشوط الأول بهدفين نظيفين.

في الحصة الثانية، الصداقة كان أفضل حال من الشوط الأول ، وشهدت لدقيقة (50) هجمة منسقة للصداقة والتي فيها مرت تصويبه ( محمد صلاح ) بمحاذاة القائم الأيمن للحارس ( إسلام الهرام )، بعدما تبادل الأول الكرة مع ( ناصر العروسي )، رد عليه ( أحمد الهرام ) في الدقيقة (60) بتسديدة أبعدها المدافع إلى ركنية.

تقليص الفارق

عند الدقيقة (65) أنقض حارس النصر ( إسلام الهرام ) فريقه من هدف محقق، بعد تصويبه ( أحمد الصغير ) كرة حرة مباشرة أبعدها الحارس إلى ركينة، هذا وقلص الصداقة النتيجة في الدقيقة (86) والتي شهدت تصويبه قوية من اللاعب ( محمد الشريف ) استقرت في الزاوية اليمنى والعليا للحارس (إسلام الهرام).

بعد هدف تقليص الفارق، كثف الصداقة من هجماته على مرمى ودفاعات النصر، باحثاً عن فرص تعديل النتيجة ، لكن صحوة مدافعي النصر حالت دون ذلك،ليعلن الحكم (حمزة الثموني ) صافرة نهاية اللقاء بتفوق النصر بهدفين لهدف، وبهدف الفوز اعتلى فريق النصر صدارة المجموعة الأولى، وذلك برصيد (22) نقطة، في حين توقف رصيد فريق الصداقة عند النقاط (7). (وال- البيضاء) س أ/ ر ت

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