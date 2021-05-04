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الأهلي بنغازي يحقق الفوز على حساب التحدي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصد فريق الأهلي بنغازي ثلاثة نقاط ثمينة بعد فوزه على حساب التحدي بهدف دون مقابل لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

هدف المباراة سجله اللاعب الصاعد أيهم الغويل قبل نهاية الشوط الأول حيث حاول التحدي فيما بعد تدارك النتيجة لكنه لم ينجح لتنتهي المباراة بفوز هام للأهلي الذي يخوض يوم الجمعة مباراة هامة أمام جاره النصر الديربي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وتفرغ الأهلي بنغازي في المرحلة الحالية لمنافسات الدوري الممتاز عقب انتهاء مشاركته ببطولة أفريقيا وخروجه من دور المجموعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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