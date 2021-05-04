الاتحاد الأفريقي يعتمد ملعب بنينا في تصفيات المونديال

راسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد العام خلال اليومين الماضيين وأكد له اعتماده ملعب شهداء بنينا لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وطالب الكاف الاتحاد العام لكرة القدم بضرورة استيفاء بقية الشروط المطلوبة لكي يستمر في اعتماده لملعب شهداء بنينا.

وسيبدأ المنتخب الوطني رحلة التصفيات بمواجهة منتخب الغابون في الثامن من شهر يونيو القادم على أن يلتقي منتخبي أنغولا ومصر في الجولتين الثانية والثالثة من البطولة.

ورفع الاتحاد الأفريقي الحظر عن الملاعب الليبية في الفترة الماضية بعد زيارة وفد للأراضي الليبية.

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