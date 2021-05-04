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الاتحاد الأفريقي يعتمد ملعب بنينا في تصفيات المونديال

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

راسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد العام خلال اليومين الماضيين وأكد له اعتماده ملعب شهداء بنينا لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وطالب الكاف الاتحاد العام لكرة القدم بضرورة استيفاء بقية الشروط المطلوبة لكي يستمر في اعتماده لملعب شهداء بنينا.

وسيبدأ المنتخب الوطني رحلة التصفيات بمواجهة منتخب الغابون في الثامن من شهر يونيو القادم على أن يلتقي منتخبي أنغولا ومصر في الجولتين الثانية والثالثة من البطولة.

ورفع الاتحاد الأفريقي الحظر عن الملاعب الليبية في الفترة الماضية بعد زيارة وفد للأراضي الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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