بعد المشاركة الأفريقية ..  الأهلي يتفوق على التحدي بهدف الغويل

بنغازي 04 مايو 2021 (وال)- نجح فريق الأهلي من التفوق على التحدي في واحدة من أقوى مباريات المجموعة الأولى بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب ذهاب الجولة التاسعة لفرق المجموعة ذاتها من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.

هذه المباراة التي توسطها الحكم ( مفتاح العلمي ) شهدت هدف وحيد طيلة الـ 90 دقيقة ، حيث دخل الأهلي المواجهة رافعاً راية المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية ومرضية ، خاصة بعد عودته الفريق من الأفريقية والتي كانت إيجابية، في حين التحدي دخل المواجهة باحثاً على مواصلة حصد النقاط والتي وصلت إلى (16) نقطة.

ويدين الأهلي في هذا الفوز إلى لاعبه ( أيهم الغويل )، الذي نجح في ترجمة العرضية المثالية التي لعبها ( سعيد النايلي ) إلى هدف السبق، وذلك بعد مرور (31) دقيقة، واضعاً فريقه في المقدمة، ومغيراً بذلك لوحة الأهداف.

إهدار الفرص

بداية الشوط الأول كانت بهجمة أهلاوية، حيث صوب ( محمد العكشي ) كرة قوية مرت فوق عارضة الحارس ( حسن فصكولة )، فيما حاول المهاجم ( محمد التاورغي ) مباغثة الحارس ذاته، عندما سدّد قذيفة من خارج مناطق الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن، وذلك عند الدقيقة (6).

وكادت عرضية المهاجم ( جبريل مرسال ) أن تحدث الفارق من الجهة اليمنى ، لكن تدخل الحارس في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف، وذلك عند الدقيقة (8)، التحدي لم يقف مكتوف الأيادي، حيث حاول لاعب وسطه ( عمر بوخريص ) تعديل النتيجة، عندما أستقبل عرضية ( محمود علي )، لكن كرته ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس ( مراد الوحيشي).

وشهد الدقيقة (23) ظهوراً حقيقاً للتحدي ، وفيها صوب اللاعب ( محمود علي ) كرة قوية من الرواق الأيمن أبعدها ( مراد الوحيشي ) إلى ركنية، مبقياً الحال كما هو عليه، مع محاولات كانت عديدة للمهاجم ( أحمد مكاري )الذي ظل وحيداً ومعزولاً بين دفاعات الأهلي.

في المقابل، رد على الأهلي بواسطة المهاجم ( جبريل مرسال ) في الدقيقة (28)، حيث أطلق المهاجم قذيفة باتجاه الحارس (حسن فصكولة )، والذي بدوره أبعد الكرة إلى ركنية. تليها تصويبه ( سعيد النايلي ) والتي علت العارضة بقليل.

كرات طويلة

التحدي تحرر من مناطقه الدفاعية، ففي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، كاد اللاعب ( محمود علي) تعديل النتيجة لفريقه في مناسبتين، حيث أبعد برأسية من أمامه المدافع ( طاهر بن عامر ) التصويبة الأولى، في حين تصويبه الثانية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس مراد الوحيشي، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني، جاء أسرع من سابقة، خاصة لدى التحدي الذي سعى كثيرًا في تعديل، وذلك عندما أصبح يلعب بلاعبين على مستوى الهجوم، ففي الدقيقة ( 48) ظهر مدافع الأهلي (طاهر بن عامر ) مجدداً ليتمكن في ذلك من أبعاد الكرة عرضية ( أحمد مكاري ) والتي كانت أن تمر للمهاجم الثاني (جلال الزوي).

أستمر اللعب بين الفريقان على واقع التحدي واللعب على الكرات الطويلة لمهاجميه، على أمل العودة للمباراة من جديد إلى نقطة البداية، فيما نظم الأهلي خطوطه الثلاثة، مضيقاً الخناق على لاعبي التحدي، خاصة في وسط الملعب، الذي تحرك كثيراً، لكن دون حلول وفاعلية البينية.

وتدخل مدافع التحدي ( جبريل البقرماوي ) أمام المهاجم (طه الشريف )، وذلك عند الدقيقة (85)، بعدها مباشرة أبعد ( حسن فصكولة ) تصويبة للمهاجم ذاته، ومرت رأسية مدافع التحدي طاهر البرعصي بجانب القائم الإيسر للحارس ( مراد الوحيشي )، وذلك في الدقيقة (88) وفي الوقت بدل الضائع أبعد حارس التحدي ( حسن فصكولة ) تسديدة ( طه الشريف ) إلى ركنية .

مخالفات وإنذارات

وشهدت المباراة ارتكاب العديد من الأخطاء والتي وصلت إلى (28) مخالفة، حيث تحصل الأهلي على عدد (12) مخالفة، فيما تحصل التحدي على عدد (16) مخالفة، بينما أشهر حكم اللقاء ( مفتاح العلمي ) الكرت الأصفر في ثلاثة مناسبات، كان نصيب التحدي اثنان، الأولى كانت في الدقيقة (26) للاعب ( أيمن أوريث )، والثانية للحارس ( حسن فصكولة )، وذلك في الدقيقة (79)، ولاعب الأهلي (سعيد النائلي ) في الدقيقة (70).

استبدالات

أجرى مدربا الأهلي والتحدي عدة تغييرات على مستوى التشكيل الأساسي، حيث قام ( صالح رحيل ) بثلاثة تغييرات، حيث أشرك بين شوطي المباراة المهاجم ( جلال الزوي ) بدلاً من ( أيمن أوريث )، وأقحم ( محمد المنصوري ) مكان اللاعب ( محمود علي )، وذلك عند الدقيقة(63)، ففي الدقيقة (86) زج باللاعب ( ونيس بن دردف ) بديلاً من ( أحمد مكاري).

الصربي مدرب الأهلي ( ديجان أرسوف ) أجرى أربعة تغييرات فكانت البداية بدخول اللاعب ( علي مرعي ) مكان المهاجم ( محمد التاورغي )، وذلك عند الدقيقة (54)، وعند الدقيقة ( 68) قام بعدد تغييران تمثلت في دخول كل من ( محمد مانديلا، وطه الشريف) بدلاً من ( أيهم الغويل ، وجبريل مرسال )، وفي الدقيقة (86) أخرج اللاعب إبراهيم بودبوس ) وزج بدلاً منه (سعد المسماري). (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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