” الهوني ”  يقود الاتحاد للفوز على الشط في الأمتار الأخيرة

طرابلس 04 مايو 2021 (وال)- قاد المدافع المهدي الهوني فريقه الاتحاد في الأمتار الأخيرة للفوز على الشط بنتيجة هدفين مقابل لهدف، وذلك في إطار ذهاب الأسبوع التاسع لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان مساء الإثنين على أرضية ملعب طرابلس الدولي .

هذه المباراة التي أدارها الحكم الدولي ( عصام الجهاني ) شهدت إثارة وندية بين لاعبي الفريقين، فالاتحاد دخل بطموح مواصلة البقاء تحقيق سلسلة النتائج الإيجابية، فيما الشط جاء للمباراة بغية إيقاف تلك النتائج، وتعويض خسارته التي تلقاها الأسبوع الماضي أمام أبو سليم.

وحملت الدقيقة (39) من زمن الشوط الأول الجديد للاتحاد، حيث نجح المدافع المتقدم في الكرة الثابتة ( ناجي داره ) من توقيع الهداف الأول، بعد أن خرج من مكان غير منظور خلف المدافعين، واضعاً تصويبته في شباك الشط، لتنتهي به دقائق الشوط الأول.

في النصف الثاني، ظهر الشط بصور مخالفة عن الحصة الأولى، وشكل العديد من الهجمات على مرمى الاتحاد ، باحثاً عن تعديل الكفة، ونال ما يريد في الدقيقة (46) ، عندما تمكن لاعبه ( أشرف المقصبي ) من إيداع كرته داخل شباك الاتحاد، معدلاً الأمور والموازين، وفي أخر أمتار المباراة نفذ المدافع ( المهدي الهوني ) ضربة حرة مباشرة استقرت في الزاوية العليا لحارس الشط.

وبهذا الفوز رفع فريق الاتحاد رصيده من النقاط إلى (19) نقاط، متصدراً فرق المجموعة الثانية مؤقتاً، في انتظار ما تسفر عنه باقي نتائج المجموعة، فيما تجمد رصيد فريق الشط عند النقطة الـ 4 محتلاً بذلك المرتبة الأخيرة بالمجموعة. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال