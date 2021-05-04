السيتي أمام فرصة لبلوغ نهائي تاريخي في أبطال أوروبا

تقرير| 218

قد تفتح العودة بانتصار ثمين من ملعب بارك دي فرانس باب التأهل لمانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، طموح يبدو في المتناول نظريا لأبناء المدرب بيب غوارديولا الذين أصبحوا على بعد انتصار واحد من تحقيق لقب البريمرليغ للمرة السابعة في تاريخه.

ويملك الفريق الإنجليزي أفضلية الفوز خارج القواعد وخلال مباراته الأخيرة في البريمرليغ أمام كريستال بالاس أراح بيب غوارديولا 8 لاعبين من الذين خاضوا موقعة الذهاب في باربس ما يعني جاهزية أغلب تشكيلة متصدر الدوري الإنجليزي لمطاردة حلمه وبلوغ مشهد الختام في إسطنبول نهاية الشهر الجاري .

أما سان جيرمان الذي وصل لنهائي النسخة الماضية من البطولة الأغلى أوروبيا، سيدخل مواجهة ملعب الاتحاد وكله أمل بالعودة بفوز بفارق هدفين يضمن له التواجد في النهائي للمرة الثانية تواليا… تجاوز برشلونة وتخطي بايرن ميونيخ سيكونان مفتاحا لوصيف أوروبا إضافة لوجود كوكبة من خيرة نجوم الكرة العالمية يتقدمها كيليان مبابي الذي عاد للتدريبات عقب إصابة طفيفة بداية الأسبوع ونيمار دا سيلفا وكيلور نافاس.

ويتضح تباين القوة الهجومية بين الفريقين جليا ليس في الموسم الحالي فحسب، فمنذ 2013 يعد الفريقان أكثر الأندية الأوروبية تهديفا وحصدا للألقاب المحلية على الإطلاق، ألقاب يسعى خلالها الناديين لتغيير مسارها قاريا لفتح باب التاريخ وكتابة اسم جديد في كأس ذات الأذنين الكبيرتين.

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