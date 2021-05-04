من بينها شهداء بنينا .. الكاف يعتمد 16 ملعبا عربيا لتصفيات المونديال

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ملاعب تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022 وجاء من بين الملاعب المعتمدة ملعب شهداء بنينا في بنغازي .

وجاء اعتماد ملعب شهداء بنينا من ضمن 16 ملعب بالدول العربية اعتمدها الكاف .

واعتمد الاتحاد الإفريقي أستاد القاهرة، و إستاد الدفاع الجوي، وإستاد الإسكندرية، وإستاد برج العرب، وإستاد الإسماعيلية، وإستاد السلام، وإستاد السويس بجمهورية مصر العربية .

وملعب محمد الخامس، وملعب مولاي عبد الله، وملعب مراكش، وملعب أكادير، وملعب طنجة بالمغرب، كما اعتمد إستاد 5 يوليو بالجزائر ، وإستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) بالسودان، والملعب الأولمبي في رادس بتونس.