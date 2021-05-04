اخبار الرياضة

من بينها شهداء بنينا .. الكاف يعتمد 16 ملعبا عربيا لتصفيات المونديال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ملاعب تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022 وجاء من بين الملاعب المعتمدة ملعب شهداء بنينا في بنغازي .

وجاء اعتماد ملعب شهداء بنينا من ضمن  16 ملعب  بالدول العربية اعتمدها الكاف .

واعتمد الاتحاد الإفريقي أستاد القاهرة، و إستاد الدفاع الجوي، وإستاد الإسكندرية، وإستاد برج العرب،  وإستاد الإسماعيلية، وإستاد السلام، وإستاد السويس بجمهورية مصر العربية .

وملعب محمد الخامس، وملعب مولاي عبد الله، وملعب مراكش، وملعب أكادير، وملعب طنجة بالمغرب، كما اعتمد إستاد 5 يوليو بالجزائر ، وإستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) بالسودان، والملعب الأولمبي في رادس بتونس.

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