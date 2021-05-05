محرز يواصل التألق ويقود السيتي لنهائي أبطال أوروبا لأول مرة

قاد الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد تجديد فوزه على باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل على ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي .

وأفتتح رياض محرز أول أهداف المباراة في الدقيقة الحادية عشرة ، وعاد محرز للتألق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والستين ليؤكد مانشستر سيتي تفوقه بعد فوزه ذهاباً في باريس بهدفين مقابل هدف ليعبر للنهائي بفوزه بأربعة أهداف لهدف بمجموع المباراتين، وطرد الحكم لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة والستين .

ليصل السيتزن لأول مرة في تاريخه لنهائي أبطال أوروبا بقيادة المدرب بيب غوارديولا الذي تأهل للنهائي لأول مرة منذ نهائي ألفين وأحد عشر حين توج مع برشلونة أمام مانشستر يونايتد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية