اخبار الرياضة

مورينيو يعود إلى ملاعب الكالتشيو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي روما تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق الأول إبتداءاً من الموسم المقبل بعقد يمتد لموسمين قابل للتجديد .

وأصدر رئيس النادي الأمريكي دان فريدكين بياناً رسمياً عبر موقع النادي جاء فيه بأن كل عائلة روما مسرورة لإستقبال أحد أفضل المدربين عبر العالم، وأضاف البيان بأن مورينيو يعد بطلاً حيث أحرز العديد من الألقاب على كل المستويات والدوريات ويملك حساً قيادياً وتجربة هامة لمشروع النادي الطموح .

وأقيل مورينو من منصبه في تدريب توتنهام في التاسع عشر من أبريل بعد قيادته الفريق اللندني خلال سبعة عشر شهراً وتعرض للإقالة بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة والخروج من الدوري الأوروبي فيما أعلن روما بأن مدربه باولو فونسيكا سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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