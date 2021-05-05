اخبار الرياضة

بعد 9 سنوات .. مارتينيز يضع حداً لمسيرته مع البافاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي بايرن ميونيخ بأن لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز سيغادر نهاية الموسم الجاري ليصبح رابع لاعب متوج بالثلاثية يرحل من الفريق البافاري .

وأشار بطل ألمانيا وأوروبا إلى أن مارتينيز سيلتحق بكل من جيروم بواتينغ ودافيد ألابا وهانز فليك في نهاية الموسم وسيقيم النادي وداعاً يليق باللاعبين الأبطال، وخاض لاعب الوسط مائتين وستة وستين مباراة في المجمل مع الفريق البافاري .

ودافع مارتينيز عن ألوان الفريق البافاري منذ صيف ألفين وأثنى عشر عندما جاء من أتلتيك بلباو مقابل أربعين مليون يورو في صفقة قياسية ، كما توج بالبوندسليغا في المواسم الثمانية التي قضاها مع البايرن حتى الأن ويطمح لتحقيق اللقب التاسع هذا الموسم كما توج بدوري الأبطال مرتين في ألفين وثلاثة عشر وألفين وعشرين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك