بعد 9 سنوات .. مارتينيز يضع حداً لمسيرته مع البافاري

أعلن نادي بايرن ميونيخ بأن لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز سيغادر نهاية الموسم الجاري ليصبح رابع لاعب متوج بالثلاثية يرحل من الفريق البافاري .

وأشار بطل ألمانيا وأوروبا إلى أن مارتينيز سيلتحق بكل من جيروم بواتينغ ودافيد ألابا وهانز فليك في نهاية الموسم وسيقيم النادي وداعاً يليق باللاعبين الأبطال، وخاض لاعب الوسط مائتين وستة وستين مباراة في المجمل مع الفريق البافاري .

ودافع مارتينيز عن ألوان الفريق البافاري منذ صيف ألفين وأثنى عشر عندما جاء من أتلتيك بلباو مقابل أربعين مليون يورو في صفقة قياسية ، كما توج بالبوندسليغا في المواسم الثمانية التي قضاها مع البايرن حتى الأن ويطمح لتحقيق اللقب التاسع هذا الموسم كما توج بدوري الأبطال مرتين في ألفين وثلاثة عشر وألفين وعشرين .

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