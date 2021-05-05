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التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي طرابلس والأولمبي

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت مباراة فريقي الأهلي طرابلس والأولمبي بالتعادل السلبي بدون أهداف لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بملعب طرابلس الدولي.

المباراة شهدت العديد من الفرص التهديفية من قبل الفريقين لكنها خلت من الأهداف طوال دقائقها التسعين لتنتهي بالتعادل السلبي.

ورفع الأهلي طرابلس بهذا التعادل رصيده للنقطة الثامنة عشر في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بينما رفع الأولمبي رصيده للنقطة الحادية في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري لفرق المجموعة الثانية.

وكان الأهلي طرابلس قد تعادل أيضا في مباراته الماضية التي جمعته بنظيره الاتحاد في الديربي دون أهداف لحساب الجولة الثامنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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