موندو ديبورتيفو: أنسو فاتي سيخضغ لجراحة جديدة

سيخضع مهاجم برشلونة الشاب “أنسو فاتي”، لجراحة جديدة؛ للتخلص من المشاكل سببتها الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن فاتي سيُجري جراحة إضافية للتخلص من آلام سببها تمزق الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى، وأجرى خلالها عملية جراحية أبعدته عن الملاعب لقرابة خمسة أشهر.

وذكر أطباء النادي الكاتالوني أن فاتي وعقب شعوره بالتحسن الفترة الماضية، عاد وتدهورت حالته بشكل مفاجئ بعد الآلام في الركبة، الأمر الذي تطلب التفكير في إجراء عملية جراحية.

وذكر تقرير الصحيفة الكاتالونية أنه في حال خضوع اللاعب الشاب لجراحة جديدة سيغيب بشكل إضافي عن فريقه حتى خلال فترة الصيف، وغيابه عن صفوف منتخب إسبانيا خلال بطولة أمم أوروبا في يونيو المقبل.

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